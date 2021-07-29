3D感測、氮化鎵及低軌道衛星應用日增，砷化鎵廠穩懋(3105)挾技術優勢，相關產品出貨逐步放量，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，3D感測除手機外，每年都有新客戶及新應用，未來幾年貢獻會逐年提升，氮化鎵及低軌道衛星每年營收亦皆有很大成長，公司將持續擴充產能，透過客戶市場佔有率提升壯大公司在化合物半導體晶圓代工龍頭地位。

穩懋今天舉行線上法說會，在客戶需求逐步回升之下，穩懋第2季合併營收為61.95億元，季增3%，年增2%，營業毛利為22.12億元，季增10%，年減18%，單季合併毛利率為35.7%，季增2.2個百分點，年減9.1個百分點，營業淨利為14.09億元，季增18%，年減31%，營業淨利率22.7%，季增2.8個百分點，年減10.9個百分點，單季稅後盈餘為9.3億元，季減15%，年減44%，單季每股盈餘為2.32元；累計上半年合併營收為122.04億元，年增1%，營業毛利為42.24億元，年減21%，合併毛利率為34.6%，年減9.3個百分點，營業淨利為26.05億元，年減34%，營業淨利率為21.3%，年減11.5個百分點，稅後盈餘為20.25億元，年減37%，每股盈餘為5.04元。

就各產品組合來看，陳舜平表示，雖然第2季3D感測產品逢新舊產品交替，且WiFi亦有些調整，但cellular PA因大陸fabless客戶動能明顯提升，營收成長雙位數表現最為突出，其中5G PA出貨佔整體cellular PA營收比重回到20%以上，由於5G PA與4G PA製程世代不一樣，對毛利率貢獻高於4G PA；再者，儘管中美貿易衝突致使穩懋於去年第3季後無法再繼續供貨給當時中國最大客戶，不過就如公司之前所預期的，在智慧型手機終端市場的重新洗牌後，穩懋客戶分散的策略再度奏效，多家與穩懋往來多年的大陸客戶紛紛把握機會取得市場佔有率，讓公司對2021年營收持續成長充滿信心。

展望第3季，陳舜平表示，由於第3季是手機相關產品旺季，無論是手機PA或光電都會成長，基礎建設亦可望維持上季水準，至於毛利率因營收及產能利用率攀升，會比第2季好一些。

穩懋預估，第3季合併營收將較第2季增加high-single digit(約6%到9%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準。

針對投資人提問，大陸5G基地台建設對穩懋營運的影響，陳舜平表示，對穩懋來說，大陸5G基地台只是客戶全球市場的一部分，客戶給穩懋的量是以全球5G基地台做估算，且基礎建設包括低軌道衛星、高速資料中心等，這部分營收愈來愈多樣化，公司基礎建設業績不會與大陸5G基地台建設連動。

在3D感測、氮化鎵及低軌道衛星方面，陳舜平表示，3D感測雖以美國終端客戶為主要營收來源，不過未來除了手機，每年都有新客戶新應用在啟動，未來幾年貢獻會逐年提升；3年前整體基礎建設聚焦在高軌道衛星，現在低軌道衛星每年都倍數大幅成長，且逐年上升幅度蠻大的，氮化鎵每年營收也大幅成長，但因主要應用在特殊產品上，目前佔比僅個位數。

目前穩懋月產能已達4萬1000片，為因應客戶未來成長及產能長期需求，穩懋除持續投入研發資源參與客戶下一世代產品開發之外，也持續擴充產能，現在正在進行C廠無塵室擴充，預計明年上半年完成，明年下半年貢獻新產能。