連接新店安坑和捷運環狀線的安坑輕軌，2017年開始施工土建主體工程，目前已完成工程跨混凝土澆置程序；新北市捷運局表示，安坑輕軌高架段全線在7月底前將完成合龍，土建主體結構完成後，將進入軌道鋪設及機電系統全面施工的階段，最快全線將在明年完工通車。

安坑輕軌全線長約7.5公里，採平面段及高架段2種形式。捷運局指出，平面段土建主體工程已完成，目前進行機電系統設備安裝；高架段自安捷路起沿安和路一至三段前進，沿途跨越國道3號高速公路、五重溪、中安大橋引道後，再跨越新店溪與兩側新北環河快速道路，最後與環狀線十四張站銜接，全長約4公里，歷經46個月，將在7月份完成高架段全線合龍。

捷運局表示，為確保施工安全、避免物體飛落造成意外事故，安坑輕軌高架橋梁在跨越國道3號高速公路及中安大橋引道部分，設置工作平台、防護底板，包覆防護安全網，作業相關人員則需穿戴全身背負式安全帶。

由於安坑輕軌全線7.5公里，需進行公共管線遷移的路段約占90％，為了避免開挖誤損，施工團隊在每墩基礎均需進行事先探查，確保基礎開挖範圍內所有管線位置。安坑輕軌高架段全線合龍後，將接續進行軌道鋪設及機電系統工程施作，輕軌列車也將在下半年進駐安坑機廠，展開相關測試作業。

捷運局表示，安坑地區每年人口持續成長，安坑輕軌通車後，將減少新店安坑地區的通勤往來時間，預估當地區民往來雙北市區，至少可節省15至20分鐘的通勤時間。