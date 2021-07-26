大陸商務部26日公布「海南自由貿易港跨境服務貿易特別管理措施（負面清單）（2021年版）」，在交通服務、金融等領域作出水準較高的開放。

澎湃新聞報導，這是大陸在跨境服務貿易領域的首張負面清單，該清單明確列出針對境外服務提供者的11個門類70項特別管理措施。凡是清單之外的領域，在海南自由貿易港內，都將對境內外服務提供者一視同仁、平等准入，開放度、透明度和可預見性都更高。

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文26日國新辦記者會上表示，上述負面清單放寬了服務貿易領域內的准入限制，在專業服務、交通服務、金融等領域作出水準較高的開放安排，並且高於目前已經生效的主要自貿協定相應領域的開放水準，也比「區域經濟全面夥伴協定（RCEP）」的開放水準要高。

在負面清單方面，包括境外服務提供者不得從事互聯網新聞訊息服務、互聯網公眾發布訊息服務，未滿足設立商業存在和相關股比要求的，境外服務提供者不得提供互聯網訊息搜索服務等。

至於金融業方面，清單提到，未經中國銀保監會批准，境外服務提供者不得以跨境交付方式從事銀行業金融機構、金融資產管理公司、信託公司、財務公司、金融租賃公司、消費金融公司、汽車金融公司等。