東南亞疫情爆發，代工大國越南執行更嚴格的防疫措施，導致電子產品、鞋類、服裝和紡織品的生產能力大幅衰退，加上全球航運供給鏈本就緊繃，專家示警，全球貨物供應鏈再有新挑戰，尤其現在進入萬聖節與耶誕節的運輸旺季，情況將變得更加糟糕。

AmericanShipper報導，研究機構Everstream Analytics公布最新數據指出，新的管制措施讓許多工廠被迫關閉，許多電子廠與製鞋廠都受到影響，即使開放也必須受到嚴格的管控，造成整體的生產能力與效率大打折扣。

此外，疫情擴散也影響越南港口處理貨物的效率，讓本來就相當緊繃的航運狀況更加糟糕，航運巨頭馬士基就向客戶表示，「隨著確診個案的快速增加，頭頓港的生產力正在惡化。」頭頓港為越南四大國際貿易港之一，位在越南最大城胡志明市外。

物流公司DHL Supply Chain總裁Jim Monkmeyer也說，「疫情爆發前，缺櫃狀況就已經是越南港口面臨的主要問題，但疫情爆發加劇貿易商尋找貨櫃及航運卸載貨櫃的困難。」

Everstream Analytics示警，越南可能重演鹽田港的塞港狀況，「隨著通過越南港口的物流量增加，未來幾周的情況可能會惡化，隨著萬聖節與耶誕節的運輸旺季，情況會變得更加糟糕，不過相對鹽田港來說，越南是一個較小的製造中心，產生的連鎖反應也會比較低。」