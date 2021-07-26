前彰化縣長卓伯源日前宣布要參選國民黨主席，卓伯源今表示，民進黨失能，國民黨民調差，國民黨即刻需要專職黨主席強力監督政府，卓伯源強調，他可以做好專職黨主席的工作，承擔起責任與挑戰。

卓伯源說，國民黨面臨的是一個非常艱鉅的環境，在重拾人民的信任之前，凝聚全黨所有黨員的向心力與共識，這是關鍵的第一步，而國民黨目前亟需一位專職的黨主席，整合所有的資源，來讓整個黨機器動起來。

卓伯源表示，宣示擔任黨主席就不會參選2024總統及立委，參選黨主席不是要搶佔政治職位，不是為了要享受政治資源，更不是為了一己之私，參選是要承擔起重振國民黨再起的歷史責任。

卓伯源批評民進黨執政這5年多來施政無方、吹噓政績，更失信於民，已經被人民唾棄，民進黨持續操弄世代衝突、社會對立，讓民心不安；開支票、騙選票、執政雙重標準、政策大轉彎，人民也對民進黨失去信任。伯源要呼籲蔡總統，誠信不足就會失去信任，而民進黨治國無能、執政無方，已經讓蔡英文總統向人民的道歉，變成了口頭禪。

卓伯源認為，國民黨黨主席的首要任務，除了調整好黨的體質，凝聚黨內共識，團結黨員向心力之外，帶領國民黨扮演好在野監督力量，更要具備有「影子政府」的功能，人民才會繼續給予支持與信任。