降級能不能過父親節 陳時中坦言：兩難 14:462021/07/26 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7/27降級，能不能過父親節，陳時中坦言很兩難。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著本土疫情趨緩，27日起疫情警戒將降為二級，但有民眾擔憂降級後馬上迎接父親節，節日的群聚恐導致下一波疫情爆發，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，父親節確實大家應該要過，但如果只是勉強見面那打打電話或視訊就好，防疫期間還是將群聚期間縮短較好，雖然有點兩難。 因應降級 大台北步道、公園開放說明 疫情警戒明降二級 鎖國管制維持不變 #降級 #兩難 #父親節 #群聚 #能不能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 診所打疫苗補助 指揮中心：從寬認定 04:102021/07/26 焦點要聞 市區客運司機疫苗施打在即 市議員呼籲加開時段及增列現場人員 08:582021/07/26 生活 三級警戒重創內需 每人增加1.8萬負債 工商業籲9／1發消費券 在野立委要蔡蘇陳捐薪 04:102021/07/26 焦點要聞 等不及了 降級前最後假日車流攀升 04:102021/07/26 焦點要聞 疫情趨緩帛琉泡泡可望重啟？陳時中這麼說 14:312021/07/26 生活 時力示警：無薪假勞工達3.1萬 創下自2009年金融海嘯後新高 11:262021/07/26 政治 第二類可打莫德納第二劑 吳子嘉質疑這一點 00:232021/07/26 政治 想要完成清零最後一哩路 蘇偉碩：政府有2種選擇 13:202021/07/26 政治 衛福部開放混打疫苗忘記先通知側翼？陳思宇譏：林靜儀被陳時中打臉 14:222021/07/26 政治 降級不解封 健康碼該上場了 04:102021/07/26 時論廣場 陳時中開放施打高端疫苗 羅智強：你敢打嗎？ 11:542021/07/26 政治 生活熱門新聞 明起38歲以上預約 指揮中心再發144萬封接種簡訊 - 生活 高端將加入公費疫苗平台 陳時中曝接種計畫 - 生活 台灣比照日本推行疫苗護照？陳時中回應了 - 生活 指揮中心開放混打 名醫揭保護力最強大的疫苗組合 - 生活 男對發票欣喜PO文「中了200萬」 一票網友全罵翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。