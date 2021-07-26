隨著本土疫情趨緩，27日起疫情警戒將降為二級，但有民眾擔憂降級後馬上迎接父親節，節日的群聚恐導致下一波疫情爆發，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，父親節確實大家應該要過，但如果只是勉強見面那打打電話或視訊就好，防疫期間還是將群聚期間縮短較好，雖然有點兩難。