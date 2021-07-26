台灣桌球好手鄭怡靜贏得東奧桌球混雙銅牌後，馬上隔海向阿嬤視訊報喜。鄭阿嬤滿臉慈祥地問怡靜，「妳是都沒有在睡覺嗎？為什麼黑眼圈這麼重？」鄭怡靜聞言也忍不住哽咽，只見阿嬤不斷安慰她，「不要哭了！」充分展現2人濃厚的感情。

鄭怡靜國小的啟蒙教練林其財也肯定她的表現，還呼應鄭父的說法，強調這幾場比賽怡靜的表現都不錯。林其財還謙虛地指出，這不是他的功能，是「大家教得好」，同時怡靜本人也十分努力，才會有今天的成功。