東奧》「妳是都沒在睡覺嗎？」 阿嬤一個問題讓鄭怡靜哽咽了 21:002021/07/26 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣桌球好手鄭怡靜贏得東奧桌球混雙銅牌後，馬上隔海向阿嬤視訊報喜。（洪榮志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣桌球好手鄭怡靜贏得東奧桌球混雙銅牌後，馬上隔海向阿嬤視訊報喜。鄭阿嬤滿臉慈祥地問怡靜，「妳是都沒有在睡覺嗎？為什麼黑眼圈這麼重？」鄭怡靜聞言也忍不住哽咽，只見阿嬤不斷安慰她，「不要哭了！」充分展現2人濃厚的感情。 鄭怡靜國小的啟蒙教練林其財也肯定她的表現，還呼應鄭父的說法，強調這幾場比賽怡靜的表現都不錯。林其財還謙虛地指出，這不是他的功能，是「大家教得好」，同時怡靜本人也十分努力，才會有今天的成功。 解封社區據點仍未開放 彰化醫院讓長輩跟流行視訊遊戲動起來 降級後場館首場音樂會 觀眾採梅花座入座 #阿嬤 #鄭怡靜 #視訊 #表現 #怡靜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 從靠政府養到拚出第1棟房 劉永靜靠皮雕翻轉人生 14:112021/07/26 寶島 藍追「3＋11」會議始末 鄭文燦：我完全沒參加 13:362021/07/26 政治 批國產疫苗審查黑箱 國民黨要求食藥署公開審查資料 12:402021/07/26 政治 美國常務副國務卿訪大陸 確保兩國競爭不會淪為衝突！雪蔓今會王毅 台海南海議題各說各話 04:102021/07/26 焦點新聞 東奧桌球混雙輸「沒很強的日本」 愛國男砸爆10年電視女兒嚇瘋 11:392021/07/26 社會 教師創可觸摸符號 助盲生愛上學習 04:102021/07/26 地方新聞 清華校友奇萊山難50年 同窗重返現場祭故友 15:352021/07/26 生活 最暖疫面1／困台「阿兜仔」站出來 衝疫苗前線助阿公阿嬤「寫中文」 06:572021/07/26 社會 京站股東會配發現金股利3.24元 下半年拓展顧問業務擴增成長曲線 16:042021/07/26 財經 19歲嫩母同居網友虐6月大女嬰 夫見骨肉全瘀青嗆：畜生不如 09:272021/07/26 社會 鄭自隆》《餘響入霜鐘》讀書筆記 15:032021/07/26 生活 體育熱門新聞 東奧》楊勇緯認證「最美女隊醫」私訊爆炸 親曝兩人真實關係 - 體育 東奧》桌球混雙銅牌戰 林昀儒、鄭怡靜直落四勝出 - 體育 東奧》桌球21年來首面獎牌 鄭怡靜：夢想成真 - 其他 東奧》輸給中華隊！美國49年來首度第一天全軍覆沒 - 體育 東奧》哥倫比亞21歲射箭美少女爆紅日網 本尊私照流出身材更火辣 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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