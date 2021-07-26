看過來！威力彩8.2億頭獎號開出 獨得將創今年第二高獎金 20:582021/07/26 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩開獎。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩連續33槓，台彩今(26)晚間開出第110000059期威力彩，頭獎8.2億元，若有幸運民眾一注獨得將成為今年第二高頭獎，第一區獎號由小至大分別為： 12、19、20、26、27、34，第二區獎號為：。 一切訊息請依照台彩網站公布為準。 #威力彩 #獎號 #台彩 #頭獎 #過來 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 貨物爆了 塞港重創陸運 專家驚揭新地雷 - 財經 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 看過來！威力彩8.2億頭獎號開出 獨得將創今年第二高獎金 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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