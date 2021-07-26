威力彩連續33槓，台彩今(26)晚間開出第110000059期威力彩，頭獎8.2億元，若有幸運民眾一注獨得將成為今年第二高頭獎，第一區獎號由小至大分別為： 12、19、20、26、27、34，第二區獎號為：。

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