華爾街看好超微上季EPS增加近3倍 09:132021/07/27 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶片大廠超微（AMD）預定27日盤後公布上季（4到6月）財報，而華爾街預期全球半導體缺貨將繼續推動超微獲利成長，估計上季營收36億美元，較去年同期增加將近1倍，每股盈餘（EPS）54美分更較去年同期增加266％。 分析師預期上季營收36億美元當中有22億美元來自電腦及繪圖晶片部門，另有14億美元來自企業半客製化及嵌入式晶片部門，後者包括微軟及索尼遊戲機晶片。 華爾街預期星巴克上季營收近乎倍增 《鋼鐵股》彰源Q2獲利翻倍 H1每股賺1.44元 #億美 #超微 #華爾街 #EPS #季營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《塑膠股》H2審慎樂觀 台化緩步填息 10:012021/07/27 財經 《半導體》景碩Q2獲利衝近5年半高 H1每股賺2.47元 07:452021/07/27 財經 《半導體》5外資同讚瑞昱 最高上看769元 11:262021/07/27 財經 《電腦設備》華碩擬配息26元 殖利率高達7.3％ 08:362021/07/27 財經 《韓股》Q2經濟成長給力 KOSPI走高 11:092021/07/27 財經 《國際產業》主力品牌進擊 LVMH集團Q2營收超預期 12:512021/07/27 財經 利奇早盤爆量 股價續漲 10:472021/07/27 財經 不畏上游零件缺貨 特斯拉上季獲利創新高 09:142021/07/27 財經 《港股》科網股走弱 恆指震盪劇烈 10:352021/07/27 財經 《熱門族群》馬斯克催升比特幣 板卡股大聲叫好 10:182021/07/27 財經 國巨上半年 獲利翻一倍 04:102021/07/27 財經要聞 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 陸行之示警：英特爾彎道加速超車 台積電不能輕敵 - 財經 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 長榮、陽明慘收跌停 台股收盤挫低133點 17300點失守 - 要聞 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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