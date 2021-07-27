晶片大廠超微（AMD）預定27日盤後公布上季（4到6月）財報，而華爾街預期全球半導體缺貨將繼續推動超微獲利成長，估計上季營收36億美元，較去年同期增加將近1倍，每股盈餘（EPS）54美分更較去年同期增加266％。

分析師預期上季營收36億美元當中有22億美元來自電腦及繪圖晶片部門，另有14億美元來自企業半客製化及嵌入式晶片部門，後者包括微軟及索尼遊戲機晶片。