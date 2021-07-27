今起全台降二級！ 陳宗彥最新說明｜2021.07.27

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日起至8月9日全台降為二級警戒，但民眾除了飲食之外，外出仍要全程戴口罩，並落實實聯制登記、保持安全的社交距離，而室內集會人數上限規定放寬為50人、室外100人。今上午行政院召開全國防疫會議，會後由副指揮官陳宗彥說明最新情況。

今起全國降為二級警戒，圖為25日三級警戒降級前最後周日，傍晚知名連鎖店外排滿了外帶的民眾。（鄧博仁攝）

針對疫情現況，陳宗彥幾點說明，首先就國內疫情持續呈現趨緩，RT值一直維持在低點，相關社區管制措施也會持續鬆綁，也提醒各縣市政府注意後續效應，相關規範也務必落實執行；第二，各地方政府也要持續加強病患的收治轉送及醫療照顧體系的能量準備，就未來可能發生變異株的因應，都要有所準備；第三，目前新增本土病例仍以雙北為多，佔74%，且存有零星個案待釐清感染源及群聚事件，顯示社區還是存有隱形傳播鏈，請雙北市政府須持續留意；而除了雙北外，各縣市疫情均調降為「中低等級」。

昨傳出捷克將贈送3萬劑疫苗，陳宗彥表示，謝謝非常多友邦，先前包括日本、美國、立陶宛，現在也有捷克，不管國內企業或民間團體也好，在防疫上都展現通力合作，一起努力，非常謝謝大家。

現場記者提問指出，《彭博》稱台灣在疫情爆發前一年沒有抓住機會好好防疫，是因太自滿。對此，陳宗彥強調，面對病毒絕對沒有自滿的條件，絕對警慎面對。

另陳宗彥也提到「疫調補助平台」，他說，目前已開放縣市政府申請帳號，各地方政府可基於疫調需求，向指揮中心提出申請帳號，該平台有助加速疫調，但一定要注意個人隱私保護，僅限疫調使用，且下載後要在28天依規定刪除，下載和存取情況也會提供給民眾知道個資被誰查詢。