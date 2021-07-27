新冠本土疫情重創台灣內需、多數產業，台塑企業今天宣布捐贈新台幣10億元紓困金，提供政府專款專用，協助產業及民眾，共同度過疫情的難關。

台塑企業表示，新冠肺炎疫情自2020年初蔓延以來，已造成全球經濟大幅 衰退。而國內情況也不例外，大多數產業也都受到相當程度的影響；尤其服務業，歇業或倒閉者時有所聞，休無薪假者及失業率也不斷攀升，災情至為慘重，影響許多業者生存及 民眾生計。

台塑企業秉持「取之於社會，用之於社會」一貫精神， 並基於「人飢己飢、人溺己溺」的人道關懷，經由行政中心提案通過，並獲管理中心同意後，決定由企業捐贈10億元紓困金，提供政府專款專用，協助受疫情嚴重影響的 產業及民眾，共同度過疫情的難關。

台塑企業總經理林善志指出，今年本土疫情爆發時，台塑企業即評估如何協助民眾度過難關，購買疫苗也曾是考慮目標，但民間購買疫苗較為複雜，加上後續政府也表明疫苗己足購，決定捐款給行政院專款專用，用於紓困。