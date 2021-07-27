東京奧運射擊27日進行10公尺空氣步槍混合團體資格賽，中華隊推出雅加達亞運金牌「黃金混雙」組合呂紹全／林穎欣，兩人再度攜手出擊挑戰奧運，但最終僅射出625.4分，排名第14，無緣晉級。

呂紹全／林穎欣在雅加達亞運射下混雙金牌，這次再度攜手出征東京奧運，在個人賽接連失利後，只能寄望混雙射出佳績。今天的10公尺空氣步槍混雙資格賽，呂紹全射出311.9分、林穎欣則是射出313.5分，總和625.4分，在29組參賽選手中排名第14，無緣晉級第2階段資格賽。