從去年下半年開始，全球貿易需求暴增，使得航運供給鏈陷入緊繃，運價不斷攀高，加上今年發生多起大規模中斷事件，如長賜輪卡蘇伊士運河及鹽田港封鎖事件等，讓問題更為嚴重，此外近期河南與西歐再爆發嚴重水患，有專家示警，將給予航運供應鏈重擊，擾亂所有產業的運作，運費也會持續攀高。

CNBC報導，航運商Mandarin Shipping執行長Tim Huxley表示，今年以來很少有一周是風平浪靜的，4月長賜輪橫卡蘇伊士運河一周導致全球約12%的物流中斷，6月份又因大陸南部港口爆發疫情，導致運輸時程延誤，運費再次推高。

然而在航運仍緊繃的狀況下，近期西歐暴雨驟降造成荷蘭、比利時、德國等地連日洪災，部分鐵路中斷導致貨物運輸受到阻礙，Tim Huxley說：「從捷克、斯洛伐克進入港口鹿特丹或漢堡的鐵路都已經嚴重中斷，將延誤貨物進出，進而擾亂整個產業。」

此外，Tim Huxley透露德國鋼鐵巨頭ThyssenKrupp可能因此無法獲得原料，「最終將導致汽車產業、家電用品等行業產生連鎖反應。」有不具名的消息人士就指出，ThyssenKrupp已發信給客戶，告知德國工業城Hagen部分聯外被洪水阻斷，且貨車運送的難度也相當高。

同時間，大陸河南省也出現暴雨導致洪災的狀況，內陸交通因此受到影響，恐會影響煤礦與小麥的運輸，Tim Huxley表示，「河南是大陸的主要糧食產地，今年夏天已生產3800萬噸小麥，此次極端狀況對經濟損失的影響大。」

西歐與河南的嚴重水患導致內陸運輸受阻，進而延誤航運輸出進度，全球貨運供給鏈再面臨巨大挑戰，Tim Huxley就說，「這會對航運產生影響，迫使運費持續上漲。」