洪麟在最後遺作《最後一票》飾演街友。（桂田文化藝術基金會提供）

洪麟在最後遺作《最後一票》飾演街友。（桂田文化藝術基金會提供）

曾演出《戲說台灣》、《台灣崎愛資深藝人洪麟7月29日因肺癌病逝，享壽78歲，他參與演出的微短片《最後一票》成了最後代表作。2020年桂田文化藝術基金會公開徵案獲選微短片《最後一票》，是由新稅導演彭之軒為洪麟量身製作的題材微短片，由於微短片設定需要在寒冷的季節拍攝，才能體現該片氛圍，洪麟在去年2020年的12月下旬忍著身體不適，敬業完成拍攝。

當時陪著洪麟拍攝的小女兒回憶，父親在拍攝的那幾日雖然身體感到不適，但是他心裡非常開心及期待，影片拍攝完成後她陪同父親一同看片，洪麟也親自和在美國的兒女們分享，大家都感動不已，真心覺得父親演得真的很好、用生命在完成他最愛的戲劇拍攝，人生最後的期望已順利完成不再有遺憾。他的子女們也選用父親生前很喜歡的《最後一票》劇照作為人生謝幕照。

楊貴媚之前去探視洪麟。（桂田文化藝術基金會提供）

桂田文化藝術基金會執行長楊貴媚和洪麟是在早期6點半檔戲劇合作過，楊貴媚說：「那時候我還是新人，洪麟大哥很照顧我，但後來洪麟大哥轉往大陸發展，就一直沒再碰到他，這一次很巧是在基金會微短片徵案獲選作品中得知了洪麟大哥的訊息，在與洪麟大哥取得連繫後，拍攝前拜訪他，謝謝他願意參與演出，也為他加油打氣，記得他還很大哥風範口吻說『沒問題，我可以的』。」

在洪麟拍攝當天，楊貴媚擔心他的身體狀況也擔心拍攝現場有任何疏失，就親自到現場關心，楊貴媚說，很謝謝導演、製作單位的細心，當時把洪麟照顧得很好。她回憶起與洪麟印象深刻的互動，當時她還是新人，拍戲沒經驗常NG，洪麟大哥總是鼓勵她「沒關係，犯錯誰不會，現在有經驗，以後不再犯就好」；此外，有潛水執照的洪麟也是楊貴媚的浮潛教練兼救生員，她記憶深刻的第一次也是最後一次蘭嶼潛水經驗是洪麟帶她去體驗的，「謝謝洪麟大哥讓我看到大海的美」。

桂田表示，《最後一票》這部微短片也報名今年金馬獎微短片競賽片，希望洪麟用生命演出的作品能有好成績能夠被看見，基金會也特別感謝文化部王副司長、台灣優質生命協會秘書長紀寶如的協助。