網路流行的「沒有比較就沒有傷害」，絕對是真理啊！104玩數據繼公開了2021年62大產業平均月薪之後，104玩數據將29萬筆薪資資料，依年齡、不依職務/學經歷/地區/主管及非主管等完整排序，提出五大發現，關心薪資與同年人相比結果的你，深呼吸幾次之後一起來瞧瞧。

104玩數據將29萬筆薪資資料，依年齡、不依職務/學經歷/地區/主管及非主管等完整排序，提出五大發現：

＊發現一：年資有價

絕大多數產業薪資，會因為年齡增加而水漲船高，每一世代薪資增長逾兩成。

104玩數據發現一：年資有價 。（摘自104玩數據官網）

＊發現二：年資燙金

電腦及消費性電子製造業、顧問/研發/設計、金融業、電信通訊業，這四大產業年資不是包袱，連跨兩個世代，每個世代的薪資增幅在26%~35%不等。

104玩數據發現二：年資燙金 。（摘自104玩數據官網）

＊觀察三：跨世代常勝軍

半導體、電腦及消費性電子製造業、以及軟體及網路業，穩居三世代平均月薪前四強，投資理財業、金融業各分齡坐五望四。

104玩數據公布2021年62大產業「分齡」平均月薪TOP 10產業。（摘自104玩數據官網）

＊觀察四：年輕衝一波

30歲以下年輕族群中，運輸業平均月薪41159元、排名第3，郵政及快遞業38245元、排名第9，因「求供比」高，平均每1位求職者可分得3份相關工作，相對好入手。薪資結構多以底薪加趟次等各式獎金，多靠工時累積，逢年過節大量送禮需求影響休假，也得承受搬重物的潛在風險。用體力和時間，換取高額薪酬。

＊觀察五：步步高升

英雄不怕出身低！住宿服務、不動產、零售業的薪資排名隨年齡增加而往前。民生消費產業隨工作年資而累積人脈、口碑和實戰經驗，薪資排名年輕時的敬陪末座，到中壯年後已晉升中段班、甚至前十名。