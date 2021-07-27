旺宏(2337)今日舉行法說會，總經理盧志遠表示，第三季旺季三大產品線業績均可望成長，也仍有漲價之空間，總營收將比第二季成長，全年毛利率仍力拚逐季成長。目前產能持續滿載，下半年市況樂觀。公司並宣布將大舉投資415億元，新建12吋晶圓廠(5B廠)，增加新的3D NAND和先進的NOR產能。

旺宏對下半年市況持續看好。包括NAND型快閃記憶體、NOR型快閃記憶體及唯讀式記憶體(ROM)出貨將持續成長，又以ROM成長幅度最大。

旺宏總經理盧志遠表示，第三季主要產品的業績都會成長，總營收一定會增加，預估產品價格可持穩，因產品組合不同，毛利率無法給預估。不過，今年毛利率仍將力拚逐季成長。目前產能持續滿載，第三季營運展望沒問題，歷史第三季均為傳統旺季，價格仍有機會調漲，第四季持續樂觀，目前看價格仍無回跌的跡象。展望明年，目前沒有看到對毛利率不利的因素。

旺宏預計下半年存貨大幅去化，可望有回轉的效益。第二季底的存貨增至140億元，存貨跌價損失仍有機會回沖。

針對六吋廠的處分進度，旺宏總經理盧志遠表示，目前進度良好，很快會有答案。預計在暑假會有結果。六吋廠已停工，去年一年的營收在13~14億元。

旺宏宣布將大舉投資415億元，新建12吋晶圓廠(5B廠)，盧志遠表示，此5B廠預估2022年的年底投產，預估2023年開始貢獻業績。並且此新廠不會使毛利率受傷，且一定是有利的。盧志遠指出，將新建的5B廠產能約與5A廠相同，但比5A廠的投術更好，位元數以及價值增加更多。

旺宏今日宣布，將投資415億元擴充公司12吋晶圓廠之新的3D NAND和先進的NOR產能；公司表示，先進的NOR技術會驅動高階/高容量及高品質NOR FLASH產品之轉移，持續擴充至最大產能，依新技術和新產品之開發完成，分階段謹慎執行本資本支出計劃。

旺宏公布財報，第二季營收創同期新高，達114.26億元，營業毛利率為39.1%，季增4.8個百分點，稅後淨利為19.25億元，季增110%，也年增45%，單季每股淨利1.04元。第二季產品結構方面，NAND型快閃記憶體、NOR型快閃記憶體及唯讀式記憶體(ROM)出貨分別佔季營收的16%、50%及27%。

旺宏上半年營收210.54億元，年成長13%，毛利率36.9%，比去年同期攀升3.8個百分點；稅後淨利28.42億元，年增11%，上半年每股淨利為1.54元。