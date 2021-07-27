彰化縣衛生局長葉彥伯說，彰化縣第四輪只配發2.64萬劑，比例比預期少很多。（謝瓊雲攝）

彰化縣連3天加零，第四輪疫苗將自31日開打，彰化縣長王惠美表示，即日起除了村里長辦公室，還將同步在全縣258個據點開設疫苗意願登記、預約接種服務櫃台，為鄉親長者服務。

王惠美表示，中央將疫苗登記意願的情形作為疫苗分配的比例依據，擔心因數位落差導致疫苗登記意願不如預期，進而影響中央撥發給彰化的疫苗數量，因此即日起在地稅局、公所、戶所、地政所，和農、漁會等機關、社區共258個據點，為有需要的民眾服務。

她強調，很多民眾一直問她要疫苗，但現實情況就是真的沒有疫苗可以打，第四輪登記含前期尚未預約者總共有6萬7847人，但中央只撥發2萬6400劑AZ疫苗，還不到4成，當然是遠遠不夠。31日週六大規模施打完後，等8月4日第二批配送到，8月5日、6日兩天就會打完，再來又沒了。

衛生局長葉彥伯說，彰化縣是百萬人口大縣，但獲中央撥發的疫苗，比起其他百萬人口數的六都，比例少很多，過去分配疫苗數量至少都是各縣市提報預約人數的7、8成，但26日深夜卻臨時接獲中央通知僅配發2.6萬多劑，不到4成，且各縣市都一樣調降數量。

葉彥伯指出，現在各縣市抽藥都很精準，每瓶AZ都可打11人，因此從前兩輪剩餘劑量、再加上新分配的劑量中湊一湊，約可打近4萬人，但公車司機、補教業者專案疫苗，就真的只能等中央另外核撥。

王惠美提醒，防疫降級但非必要的社交活動依然禁止，非同住親友間的聚會、飲食、喝酒、唱歌和打牌等活動，呼籲大家要多多忍耐，否則若經檢舉查獲，一律開罰。