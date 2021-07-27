屏東車城鄉海口港出現一座超大玩偶，占據看海美術館屋頂，原來是最新登場「春江獸月夜-阿咧特展」特別打造的裝置藝術。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東車城鄉海口港出現一座超大玩偶，占據看海美術館屋頂，原來是最新登場「春江獸月夜-阿咧特展」特別打造的裝置藝術。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東車城鄉海口港出現一座超大玩偶，占據看海美術館屋頂，原來是最新登場「春江獸月夜-阿咧特展」特別打造的裝置藝術。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東車城鄉海口港出現一座超大玩偶，佔據看海美術館屋頂，原來是最新登場「春江獸月夜-阿咧特展」特別打造的裝置藝術，14公尺高、重逾400公斤的「春江獸」，怪奇、有趣，成為恆春半島最新的藝術地標。

「恆春半島不只有陽光、沙灘，更可以是藝術之地！」屏東縣長潘孟安指出，恆春半島一直是國內外遊客最喜愛的旅遊勝地，遊客族群年齡層較為年輕，此次和國內當代藝術家阿咧合作，引進前衛、奇幻的創作，強烈的藝術性帶來視覺衝擊，也是突破大眾對國境之南的印象。

而屏東縣政府近年整修閒置的海口港空間變成「落山風之看海吹風地」，原本的候船室變身為全國唯一的看海美術館，縣府從2018年起連續在這裡辦理2屆落山風藝術季，結合地景、特殊的天候條件營造獨特的藝術氛圍，為原本寂寞的港邊村落注入生命力，也為恆春半島開創不一樣的旅遊體驗。

「阿咧」源自日文「あれ」（那個是），阿咧自喻為「旁觀者」，他喜歡觀察生活周遭發現有趣的事，擅長以自身的感觸和無邊際的奇想加上幽默力發展出自己的圖像宇宙。熱愛玩具的他，特別鍾情怪獸，他認為「怪獸」往往被刻板地視為正義的對立面，但他會不自覺站在怪獸的立場，希望藉由創作出情緒感染力強烈的怪奇生物，挑戰人們對於貌似醜露、又不具價值的存在提出質疑，並打破對立。

傳播暨國際事務處指出，阿咧的作品獨樹一幟，他7月份在東京與日本當代藝術家中村萌等人聯展，掀起不小迴響，此次邀請他作為看海美術館的首展，奇幻的藝術風格，非常引人注目。

「春江獸月夜-阿咧特展」展出水墨畫18件、立體雕塑20件，其中最顯目的就是佔據看海美術館屋頂的春江獸；在阿咧的創作想像中，它來自海底，在一個花好月圓之夜背上行囊，浮出海面來到屏東海口，雙手攀附環抱美術館站立，好奇探頭想知道美術館屋頂有什麼。

策展單位把春江獸具象化，14公尺高、重逾400公斤的春江獸，環抱著美術館，背後就是海口港，彷彿就是從海底爬出來的；民眾可以走上美術館屋頂吹風看海廊道，近距離和怪獸合影，超級有意思。

「春江獸月夜」特展配合疫情2級警戒，採預約入館、單一動線參觀，每日開放4場次，每場次限時2小時、限量容留50人，場次間將進行清場消毒，每日200個入館名額，喜歡的朋友動作要快。預約資訊及線上觀展請至屏東縣政府官網、「春江獸月夜」展覽官網(https：／／www.amazing-pingtung.com／a-lei ) 或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。