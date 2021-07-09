莫允雯（右）和張軒睿主演的《用九柑仔店》將再播出。（TVBS提供）

莫允雯分享居家生活。（TVBS提供）

張軒睿的居家生活。（摘自臉書）

三級警戒4度延長，演藝工作暫停的這段期間，張軒睿又再看了一次2019年主演的電視劇《用九柑仔店》。憶起拍戲的日子，他有感而發：「每天出發去柑仔店，大家一起生活的感覺真好。」透露因停工沒有節制飲食，體重已飆到快80公斤。

張軒睿和莫允雯因拍攝《用九柑仔店》建立好交情，疫情期間時常關心彼此。莫允雯表示，上周才和張軒睿聊天，相約要再找一天私下視訊深聊：「我們都會關心彼此的心靈狀態，或者一些生活的新領悟。」

莫允雯懷念當時在嘉義拍攝時光：「那時跟大家一起在大自然裡，過著非常簡單又舒服日子，還有每天吃很好吃的鳳梨跟玉米。」對照起現在宅在家的防疫生活，更顯珍貴。

張軒睿居家防疫期間除了把想看的劇追完，還開始學做料理以及摸摸快被遺忘的吉他，並坦言過去體重都是72公斤上下，但近2個月體重一度飆到快80公斤，已突破拍攝《用九柑仔店》時，刻意為戲增重的新高紀錄，只好開始控制飲食和運動，才逐漸回到標準值。

莫允雯則是每天運動、畫畫還有下廚，身為小廚娘什麼料理都難不倒她，拿手菜是番茄炒蛋和煲湯，聽聞張軒睿正在學做番茄炒蛋，莫允雯還向張軒睿喊話：「趕快來問我番茄炒蛋秘訣，我會偷偷傳授給你。」

莫允雯期望疫情能盡快趨緩，表示若疫情結束、目前手邊拍攝戲劇也順利殺青的話，想去夏威夷或LA度假，躺在沙灘上或跳到海裡！張軒睿想去好多地方，想出國、想爬山、想再去一趟嘉義的柑仔店晃晃，坐在板凳上回憶當時拍攝的感覺。《用九柑仔店》7月11日起每周日晚上10點於TVBS 42歡樂台、TVBS精采台播出。