奇幻甜寵迷你劇集《我的老闆是隻貓》16日起在myVideo獨家播出，女主角嚴正嵐日前與男主角張睿家一起接受專訪時透露，這是她第一次演這麼甜的戲，「超級甜，甜到嚇到我了！幾乎每場戲都有各種粉紅泡泡！」好多場跟張睿家的親密戲都讓她超害羞，每場吻戲都不一樣，「有一場還是導演、副導親自示範給我們看，要怎麼親才會親得很深情，因為我從沒有吻過這麼綿密的吻戲，我真的很弱！」她笑說，拍完這部戲後，她演親密戲的功力與尺度都大增了！

嚴正嵐坦言，自己很少拍這種甜寵的親密戲，「上一個吻戲對象是李冠毅，只有輕碰，《花甲男孩轉大人》時和盧廣仲雖也有吻戲，但是那種旁邊有一堆阿北在起哄喊親下去，氛圍完全不一樣！從沒有拍過這麼浪漫的吻戲」。 飾演「貓妖」的張睿家也說，兩人每場吻戲都不太一樣，「她都是比較被動、我比較主動，親吻方式會有些變化」，還有一幕是親吻前，他突然把她的手拿起來騷他下巴的貓式親熱法，又是讓她好一陣羞。

張睿家、嚴正嵐吻戲不斷。（七十六号原子、myVideo提供）

嚴正嵐說，最令她害羞的一場戲，是張睿家劇中突然從貓的狀態變成人，法力消失全身沒穿衣服，「變成我坐在他大腿上，手摸著他赤裸的胸膛，睿家哥當時只穿著三角褲，胸肌超大、超壯，我則是超級害羞！」兩人雖親密戲不斷，但沒有床戲，張睿家笑說：「嗯，貓的床戲可能不好拍！」

張睿家養了4隻個性迥異的貓咪，他把對貓咪的細膩觀察完全融入角色中，劇中包括「擦吻」等不少「貓式接吻」都出自他的創意，尤其一場讓嚴正嵐印象最深刻、也成了主視覺海報的霸氣「懸空接吻」，呈現兩人182與156公分的最萌身高差可愛畫面，也是他建議，「一般來說男生接吻一定會遷就對方身高，但貓咪不會這樣，身為貓妖，就是會直接抱起來親！」他笑說：「演貓變成人，我應該是不二人選了吧！」

張睿家、嚴正嵐的懸空之吻。（七十六号原子、myVideo提供）

張睿家、嚴正嵐劇中有許多約會橋段。（七十六号原子、myVideo提供）

嚴正嵐劇中與「貓妖」張睿家談情說愛，但其實戲裡戲外都對貓毛嚴重過敏，「所以劇中擤鼻涕、吸鼻子都是來真的！「上戲前一定要先吃過敏藥、隨身帶眼藥水、護目鏡！一開始劇組讓我跟貓狗培養感情，結果小房間內同時有3隻貓咪，我的臉馬上起疹子！」有次她去一位養貓的朋友家，剛好貓咪換毛，她突然過敏大發作，喉嚨腫起來，有點喘到難呼吸，連人生第一次住院也是因為蕁麻疹過敏，當時住醫院4天，因為打了很多類固醇，出院時整個人腫成豬頭。

張睿家說，養貓咪的經驗對他拍這部戲實質幫助很多，很多觀察而來的細節都用在戲裡，「例如搔下巴，貓咪會很舒服，而貓遇到不喜歡的人就會使出貓拳拍掉；貓談戀愛這件事也很有趣，我家的貓會跟人親嘴，牠會先觀察，我則要放低姿態，臉靠近牠，牠就不會有警戒心慢慢過來聞，確定是熟悉安全的，嘴巴就會親上去！這個觀察心得也有用在戲裡」。