恐怖情人真的要不得！2018年11月，高雄一名周姓男子因不滿同居女友吵完架一返家就轉身走去洗澡，於是氣得衝進浴室，揚言要把全裸的她丟到大街，嚇得女友趕緊下跪磕頭求饒，結果仍濕淋淋的遭到周男強行抓到床上掐脖性侵。事發後不到半天，雙方又起口角，周男二度以同樣方式性侵女友得逞，高雄高分院因此依強制性交罪判周男4年6月徒刑，民事部分法院判周男須賠女友80萬元確定。

根據判決書指出，2018年11月，周男不爽同居OL女友吵完架就去洗澡，於是碰的一聲打開浴室門，不顧對方全身滴水強行拉出，恫嚇表示「我要妳全身赤裸到大馬路中間對我下跪道歉」，當場女子嚇壞，隨即於浴室內下跪道歉，豈料周男不罷休，直接把女方拽起來丟上床，掐脖性侵得逞。

時間來到當日下午，雙方因為再起衝突，女友放話分手，周男故伎重施，將女方拖到客廳，要脅脫光丟大馬路，然後同樣無視女友感受，硬生生抓上床二度性侵得逞，由於女方過程中不停反抗，崩潰喊「不要」、「很痛」，因此全身多處都受了傷。

面對恐怖情人數度傷害，該女友趁隙逃出租屋處，打電話向友人求援，接著躲進一處民代競選服務處，看到追來的周男，直呼「我很怕你」，接著哭個不停、全身發抖，所幸當下旁邊有民眾，周男不敢恣意妄為，於是便先行離開，而好心人士也趕緊替女子報警。

周男遭警方逮捕後，辯稱2人性行為屬於分手砲，皆經過女方同意，毫無強迫，但女子滿身傷是不爭事實，加上她曾赴精神科看診，表示「現在看到路上穿白色衣服的人跟他一樣的都會害怕」、「看到白色的車會下意識得去看車牌…雖然知道他不可能在這裡」，而且赴法院開庭，女子不僅情緒波動大，甚至還出現乾嘔、啜泣、無法言語的情況，明顯得到創傷後壓力症候群，高雄高分院因此認定周男脅迫女友、強制性交，危害非輕，因此判其4年6月徒刑。民事部分法院另判周男須賠償被害女子80萬元確定。

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