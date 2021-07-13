因強制性交及恐嚇等罪遭判囚16年2月確定的張姓男子，2017年出獄後，隔年謊稱自己是「教保員」，要捉未成年出去關，以此恐嚇脅迫性侵2少女，臺灣高等法院依強制性交等罪，將張男判刑15年。可上訴。

張男在2018年利用剛相識之A女年少、在學、獨居、智識及社會歷練不足，恫嚇A女，使A女陷入恐懼、害怕，性侵她2次，A女因受創無助，認無法擺脫被告繼續侵害而決意輕生，幸經友人發現異狀及時救助。

此外，張男見B女為高中生，社會閱歷不多，以順路載送為由誘使B女上其車後，竟駛入人煙罕至之山區，並在車內以恐嚇、脅迫行為強制B女就範，告知其個人資料、並任意碰觸B女頭部、身體等部位，使其一般行動自由受限。

張男還要求B女隔天到同一地點等候報到，讓B女長期處於恐懼中；高院斥責張男手段惡劣、危害非輕，且未與被害人達成和、調解，所為應予嚴厲非難，將張男判囚15年。可上訴。

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