3年前戚姓女子要求97歲的杭姓公公回房間午睡遭拒，她竟情緒失控加以痛毆，還從冰箱冷凍庫取下冰凍之雞肉、魚肉放置在公公身旁並噴灑殺蟲劑、長期凌虐遭虐死，一審判無罪，二審改依殺人罪判刑15年，上訴後，最高法院撤銷發回更審。

最高法院認為本案，一、二審都有囑託精神鑑定，一審鑑定報告結論認被告行為時精神狀態已達心神喪失程度，二審鑑定報告認為可能達精神耗弱的程度，也有可能達心神喪失。但高院只認定被告行為時未達心神喪失的程度，有理由不備及調查未盡的違法。

另最高法院認定，本件檢察官起訴被告傷害致人於死，二審變更起訴法條，認定被告有殺人的間接故意而成立殺人罪，但理由說明不足，有理由不備的違法。

檢方指控為戚姓女子在寒冬2天，將已高齡97歲不良於行，且身患心血管、類帕金森氏症之公公强行拖拉令臥於浴室地上，脫其衣服以冷水沖、徒手、腳踩或以浴室內之板凳、地板刷、馬桶刷等毆打，不予餵食等接連2天長時間之凌虐致死。

一審士林地方法院判決無罪，檢方不服提上訴，二審台灣高等法院認為，一審判決所依據醫院鑑定所憑被告供述與事實多有出入，戚姓女子刪除通訊只留下對母親咒駡異常用語，導致鑑定人所獲知依憑鑑定之資料失真，影響其鑑定之判斷，無從遽採。

二審斥責戚女對人倫之蔑視，犯後復不知悔改，一再虛構事實、飾詞狡卸之犯後態度，惟係基間接故意，非直接故意等，依殺人罪將她判刑15年。上訴後，最高法院撤銷發回。