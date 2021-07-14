一名周姓男子在去年7月，邀約女友人的女兒到藥燉排骨店喝酒，現場不斷灌女方酒後藉故邀她回家聊天，女方依約前往聊天後想回家睡覺，但周男卻強行將她抱到自己大腿上，伸出鹹豬手一路從鼠蹊部摸到胸部，還狂叫「阿伯親妳一下」，強吻時將舌頭伸進嘴巴亂攪，女方掙脫脫逃並找乾哥前往理論，事後向法官泣訴，案發後每天都要一直洗身體和不斷狂刷牙，但仍覺得自己很髒。周男經審理後遭判一年判刑。

根據判決書記載，周男是女方母親的朋友，女方因跟周男及母親一起吃飯而認識。109年7月7日晚上，周男用LINE邀女方出去吃飯，雙方在藥燉排骨店喝酒，女方當時已略有醉意。

後來女方與友人一起到周男家，友人後來先行離去，女方表示因為酒醉想回家，周男卻叫她留在家睡覺，但遭到女方拒絕，這時周男強行拉她過去直接坐在的大腿上，接著就隔著衣服、褲子摸女大聲鼠蹊部及屁股，甚至強行親吻並將舌頭有伸到我的嘴巴裡面，女方驚嚇之餘立刻逃出周男住處。並打電話向乾哥哥求救。

周男當時還一路追趕，但女方乾哥趕到現場，並帶著女方到周男家理論，並怒斥周男，「阿伯幾歲了還對十幾歲的妹妹做這種事情」，周男說「沒關係我去報警進去我家講」，事後才去找當地里長然後報警。女方法官泣訴，「我現在每天回家都要洗身體、刷牙很多遍，我覺得自己身體很髒。」

周男在審理時矢口否認其有強制猥褻之犯行，辯稱：「是女方自己坐在我的大腿上，臉轉過來，並跟我說要做我的乾女兒；因為她大動作坐下來，我差點跌倒才環抱她的腰，此時，甲女臉頰有碰到我的嘴唇，但我沒有摸她的大腿內側，後來甲女就起身離開，沒有說任何話就衝出去了。」

但法官要求周男測謊，經刑事警察局對被告進行測謊鑑定，結果為：「受測人於測前會談否認親吻告訴人嘴巴，經測試結果，呈不實反應」。

法官認為，周男先前已有強制性交未遂前科，為逞一時色慾，不知尊重他人身體及性自主意願，對女方進行強制猥褻，對女方之心理造成難以抹滅之傷害，且被告犯後始終未能坦然面對錯誤，也不願與女方和解，迄未彌補甲女所受創傷，因此判刑一年，仍可上訴。