美國6月消費者物價指數（CPI）持續上升，年增率5.4%比5月還要高，顯示通膨壓力持續上升，且聯準會官員Mary Daly預測，年底就可能縮減寬鬆貨幣政策（QE）讓不少投資人擔心金融市場受到影響，周二美股四大指數都收黑，然而有「女股神」之稱的Cathie Wood卻認為，未來一年，通貨緊縮帶來的經濟影響比通貨膨脹更嚴重，是更值得關注的指標。

綜合外媒報導，Cathie Wood認為，目前市場上確實有很多人害怕通貨膨脹帶來的影響，債市確實已經出現泡沫，但接下來會有供給過剩的狀況，過去漲幅有多快、多高，跌幅就會有多深。

Cathie Wood強調，受到通貨緊縮的影響，經濟成長率恐會低到令人驚訝，此外，她也點出原油價格的回檔將是觀察重點，「受到需求降低，更多消費者選擇電動車，油價會有劇烈賣壓，我們並不站在原油的多方。」

事實上，這並不是Cathie Wood第一次示警通貨緊縮問題比通貨膨脹更為嚴重，她曾說：「企業為了滿足全球的市場需求，紛紛將訂單拉高2至3倍以上，但當消費者疫苗接種率提高後需求會轉向至服務業，其餘市場反而陷入供過於求的窘境。」

因此，Cathie Wood認為，未來的市場狀況是有利成長股與科技股的，「2008年左右就曾出現類似狀況，而現在歷史重演，原物料瘋狂飆升，但公債殖利率卻直直落，債市明顯比股市、原物料市場更早看到未來走勢。」

美國勞工部周二公布最新數據，受到旅遊觀光產業、二手車價格上漲的影響，6月消費者物價指數月增0.9%，創下2008年6月以來最大增幅；若是扣除波動性較大的食物、原油的核心物價指數，月增達到0.9%，年增率也高達4.5%，超過5月的漲幅同時也是1991年11月以來新高。