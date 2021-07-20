Delta變種病毒逐漸成為全球主流病毒株，點燃全球經濟復甦隱憂，引發投資人憂心，美股周一早盤開盤即受挫，終場收跌725點，創下自去年10月以來最大跌幅；有專家指出，或許有些人認為這可能是一個逢低買進的絕佳機會，但根據多年研究顯示，七月明顯不是一個「逞英雄」的月份。

全球多國受Delta病毒株入侵，疫情再度升溫，變種病毒於未接種疫苗人群蔓延，進而使確診數和死亡數攀高，引爆投資人對經濟復甦的擔憂，美股周一開盤即下殺逾500點，道瓊工業指數收跌725點或2.09%，以33962.04點作收；那斯達克指數跌逾1%。

策略諮詢公司Fundstrat Global Advisors創始人Thomas Lee於19日接受《CNBC》採訪表示，去年7月新冠疫情確診數激增，今年傳染力更強的新冠變種病毒株，可能會讓今年面臨相同的問題，且因此動搖市場看漲情緒。

因此，Lee認為，市場目前正受到具有不確定性的衝擊，投資人應該避免於7月投入大筆的資金，「在我30年的研究中，7月一直都不是獲取高額利潤的月份，接下來的幾周，可能會很艱難」。

值得一提的是，Lee其實早於6月底時就曾發出過警訊，提醒投資人，當股市上半年表現強勁時，7月往往會出現波動。

即便如此，Lee依然看好股市長期的成長動能，並維持標普500指數年底觸及4600點的目標，且認為下半年股市將繼續維持2位數的成長。