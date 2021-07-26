即使通貨膨脹數據持續攀高、聯準會有意在2023年提前升息等因素替美股後市種下不確定因素，但在寬鬆貨幣政策並未改變的前提下，美股仍持續攀高，有專家點出，散戶對未來前景保持樂觀態度，且商業銀行的準備金餘額比2019年多出33%，顯示散戶投入股市的「彈藥」相當充足，這也成為美股高漲行情不敗的關鍵。

綜合外媒報導，投資顧問公司Miracle Mile Advisors分析師Sara Rajo-Miller表示，「我們的投資者急於分配閒置資金，大家有時候會忘記散戶投資者對市場的影響力，但我們已經清楚看到這一點，這種趨勢真的可以推動股市走高。」

數據顯示，目前美國商業銀行放在聯準會的準備金高達17兆美元，比2019年多出33%，顯示投資人仍有相對充足的籌碼面對股市起伏，就算賣壓出現也能即時抗跌。

金融集團Cetera Financial Group投資長Gene Goldman則說：「散戶投資者已經很有經驗，就算股市下跌，他們認為是持續買進的機會，此外，目前其他金融市場不具吸引力，債券殖利率相當低，虛擬貨幣也不穩定，股票市場還擁有許多機會。」

根據研究機構DataTrek Research的資料，目前散戶貨幣資金的餘額還有約1兆美元，處在相對高檔的位置。理財機構Charles Schwab分析師Jeffrey Kleintop表示，「散戶的投資意願仍相當高，他們希望能從債券之外的市場獲利，因為目前的債券市場缺乏吸引力。」

投資公司SEI首席投資長Jim Smigiel持相同看法，他說：「散戶投資者遵循逢低買入的原則，加上聯準會的寬鬆貨幣政策不變，激勵市場情緒走向高檔，聯準會的寬鬆政策態度也是目前市場的一大利多。」