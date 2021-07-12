高雄一間飲料店女店員小美（化名），遭老闆阿明(化名)猥褻，為了保住工作，一度選擇隱忍，不料阿明得寸進尺，趁四下無人對她襲胸、強吻、狂摸下體，忍無可忍之下，將此事告知阿明的妻子，卻反遭責備嗆說：「是妳勾引老闆的」，小美聽後覺得受到極大屈辱，辭職後直奔公園輕生，所幸獲救，此事爆發後，阿明一、二審都被刑刑1年，阿明不服上訴遭駁回，不得抗告。

據了解，阿明的飲料店2018年7月2日雇用小美擔任店員，小美受雇後不斷被阿明毛手毛腳，但為了工作，選擇苦水往肚子裡吞，同年10月23日下午1時許，阿明見妻子離開店面，竟將小美拉進廚房裡環抱、強吻、撫摸下體，小美不再隱忍，將此事告訴老闆娘後，沒想到老闆娘不僅沒責備自己的丈夫，還對她嗆：「是妳勾引老闆的」。氣得小美辭職，馬上跑到公園輕生，幸好獲救。

阿明出庭時坦承擁抱、親吻小美，但辯稱2人是你情我願，沒有違背小美的意願，因小美指證歷歷，一審高雄地院依妨害性自主罪，判阿明1年刑期，阿明不服上訴，表示願意賠償30萬元和解，惟二審高雄高分院查出，阿明除了猥褻小美之外，還傳訊「想老牛吃嫩草」、「我要當妳的男人」、「要不要讓我抱抱」等性暗示言語騷擾，加上阿美不願和解，維持一審1年刑期，全案確定。

但阿明不服聲請再審，認為是小美主動製造2人獨處機會，訊息對話還以「老公、老婆」互稱，而且案發時小美有兩份工作，沒有經濟壓力，不可能為了一份時薪133元的工作，隱忍讓他猥褻。高雄高分院勘驗相關事證後，仍不採信阿明說詞，最終駁回再審，全案不得抗告。

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