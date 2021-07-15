位在北市晶華酒店一樓、以「小髒鞋」聞名的義大利品牌Golden Goose Deluxe Brand（GGDB）專櫃，自今年3月起，陸續發現店內價值共達200多萬元的商品遭竊，店家懷疑是一名陳姓離職女員工持備用鑰匙潛入行竊，日前已向警方報案，警方15日將陳女帶回偵辦。

號稱韓星宋仲基、孔劉、蔡依林等明星都愛穿的「小髒鞋」，是來自義大利的品牌，2000年由來自威尼斯的年輕設計師Alessandro Gallo和Francesca Rinaldo共同創立，在台灣也很受年輕人歡迎。

該品牌在晶華酒店的專櫃，從3月開始陸續發現有商品遭竊，但店內的監視器卻都沒有拍攝到嫌犯的身影，直到日前赫然發現錄到一名陳姓離職女員工在打烊後潛入，楊姓女經理趕緊向警方報案。

店家初步清點，共有衣服、鞋子等200多件商品遭竊，損失金額達200多萬元。警方調查，42歲陳女在3月離職時，雖然有將鑰匙交還，但鑰匙可能已被她先偷偷備份，且因熟悉店內環境，才能成功閃避監視器鏡頭，在採集其他跡證後，今日在中和住處將她帶回。