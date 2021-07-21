去年新北市黃姓男子因向鄭姓女子借款20萬元，黃男到她住處討論利息，卻因故發生爭執，黃從她的背部推了一下，她頭部撞擊茶几死亡，黃男開啟瓦斯爐，營造瓦斯漏氣意外死亡假象，台灣高等法院維持一審認定，依傷害致死罪將黃男判處有期徒刑8年。可上訴。

去年4月6日下午黃男到鄭位於新北市中和區住處討論利息，雙方起口角，他因一時氣憤，趁鄭女不注意，而自後推其背部一下，而使她倒地，頭部撞擊小茶几桌緣，受有頭臉部外傷，造成輕微腦震盪，且因嘔吐、食物反溢，導致呼吸道嘔吐物哽塞，因而窒息死亡。

黃男見狀，將屍體拖往廚房水槽，將上半身固定於水槽內部後，開啟瓦斯爐，營造瓦斯漏氣意外死亡假象，再將客廳內沾有鄭女的血跡之處拭淨後逃離。

新北地方法院將黃判刑8年，檢察官認為黃男有殺人之故意，黃則以量刑過重為由都提起上訴，台灣高等法院認為，檢察官起訴事實及所提證據，無從證明黃男有其他加害行為，也無法證明他主觀上有殺人之不確定故意，不構成殺人罪，且一審量刑並無不當，駁回上訴。