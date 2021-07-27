朱姓男子潛入橋頭區一棟透天厝的樓梯間（圖）睡覺，還偷取屋主的棉被與枕頭。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

有竊盜前科的朱姓男子在今年1月13日潛入一處民宅的樓梯間睡覺，女屋主發現後報警處理。警方詢後，全案依竊盜罪及侵入住宅罪移送橋頭地檢署偵辦。橋頭地方法院於今年6月18日做出簡易判決，依侵入住宅罪處拘役20日，可易科罰金。

類似電影《寄生上流》的情節在台灣真實上演。警方調查，46歲朱姓男子侵入橋頭區一棟透天厝，偷取屋主的棉被與枕頭，躲在樓梯間睡覺。警方獲報到場逮捕朱男，發現就是常進出派出所的慣竊。

當時朱男聲稱，先前屋主的丈夫有請他至家中小酌而有熟識，近期因遭廟公驅趕無處可睡覺，一時想到這個朋友，便進屋找人，因為找不到人，便先借用枕頭、棉被，到樓梯間睡覺。

警方調查，朱姓男子曾經偷取女屋主的機車代步，還曾經於去年拐騙男屋主去辦理10個手機門號，女屋主接到帳單才知道丈夫被騙。朱姓男子是橋頭區的竊盜慣犯，經常到一些小廟偷取香油錢，是警方的頭痛人物。

警方呼籲，民眾應養成隨手關、鎖門窗之習慣，以防止不肖之徒有可乘之機，減少被竊的機會。