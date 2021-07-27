北市警執法不降級 萬華私娼企圖「人與人連結」遭逮

北市警執法不降級 萬華私娼企圖「人與人連結」遭逮

中央流行疫情指揮中心自27日凌晨調降警戒至第2級，北市警察局針對中央放寬部份，允許按摩、美容等營業場所有條件復業，但酒店、KTV等娛樂場所仍停止營業，凌晨進行查察，以圍堵防疫破口，查獲61歲私娼趕在降級前3小時上街拉客，企圖進行「人與人的連結」，隨即遭警逮捕依法裁處。

北市警局表示，為避免將級警戒使得民眾放鬆，轉向汽車旅館、旅宿業者聚會開趴，警方秉持「疫情降級、執法不降級」，針對治安顧慮場所，實施臨檢以及周邊路檢，加強查緝違法、違規案件。統計共動員警力399人、臨檢182間場所，查獲妨害風化5件8人、毒品4件4人。

其中一件萬華區西昌街，61歲私娼趁著降級在即，26日晚間9點多就站在馬路上拉客，打算與男客進行性交易，警方逮捕立即詢問健康中心，經查並非隔離對象，隨即以違反社會秩序維護法裁罰1500元。

警方強調，將會針對針對應停業之八大行業等場所每日加強巡查，如有發現違規營業，即通報主管機關裁罰，最重予以撤照或勒令停業，請業者不可以身試法。