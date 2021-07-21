資深媒體人兼名嘴狄志為，除了經紀工作之外，更是各大談話節目力邀的對象，他稍早透露有位認識20年的女藝人，近來想要復出演藝圈，便開口希望他擔任經紀人規劃演藝事業，對此，狄志為坦言對方復出也不曉得是否有機會，但卻難以開口道出內心話。

狄志為表示這位女藝人昔日邀約不斷，不僅出書發唱片，還主持過節目和拍戲，可說是多元化發展，不過因為經營副業賠錢收場，近來想要復出演藝圈，便開口希望他能夠當經紀人，對此，狄志為坦言對方離婚，前夫不要小孩也不付撫養費，導致狀況不太好，因此外型跟過去相比已經有很大落差，擔憂即便復出也不知道是否還有機會。

狄志為透露對方開出想當戲劇女主角，以及當節目主持人的條件，他強調這些都辦不到，但礙於不敢跟對方道出事實，只能暗示對方若想重返演藝圈，得先把狀態和心態調整到最好，畢竟不再是昔日被高高捧在手掌心的大牌明星，對於可能會被媒體追問身分，他強調一定會保守秘密，發表此文章是想讓對方了解自己的為難處，也想藉此提醒她活在過去，只會成為往前邁進的絆腳石。

狄志為坦言希望對方能夠重新擁有一片天，未來能夠協助的地方一定會幫忙，但辦不到的也煩請原諒，他表示對方煮得一手好菜，卻沒有錢開餐廳，表示能介紹她去食品界研發好的產品，協助邁向下一個成功轉捩點，這些絕對比沒有調整到最佳狀況，卻一直想要重返演藝圈更踏實。