民眾叫救護車時，見路邊站著2位年輕人，詢問對方身分是否為葬儀社人員，2人微笑並稱，「老闆叫我們來的！」（翻攝爆料公社公開版）

一位高雄的民眾抱怨，家裡長輩身體不適發高燒，半夜緊急打119叫救護車，搶先趕到現場的竟是葬儀社業者，質疑救護系統和殯葬業互相合作，實在非常觸霉頭。對此，網友也揭露殯葬業者「一條龍服務」背後的真正內幕，坦言是業界潛規則，令不少人都大開眼界。

原PO在臉書社團「爆料公社公開版」上好奇詢問，「為什麼我打119叫救護車，救護車還未到，殯葬業者就派少年仔來站崗準備發名片了？」原PO指出，2個月前某天的凌晨4點，爸爸因發高燒緊急叫救護車，但家人下樓準備引導車輛進出時，卻看到殯葬業者搶先開著雙B轎車抵達，並在現場發送名片。

近日再次叫救護車時，原PO又看見路邊站著2位年輕人，上前詢問對方身分是否為葬儀社人員，2人都不約而同相視而笑，並稱「老闆叫我們來的！」

對此，原PO納悶，「為什麼我打119叫救護車，我住處的個資會洩漏？」質疑119報案專線和民間的殯葬業有簽約合作，推出這種「一條龍服務」。不忍家人都已經來到人生最後階段，還碰上這種行為，實在是很觸霉頭，不知道其他縣市是否也會這樣。

貼文曝光後，不少網友推測，應該是殯葬業者自己透過無線電偷聽119頻道，直呼這種行為相當白目。「不知道你有沒有聽過殯葬業會竊聽救護的無線電這種說法」、「應該是無線電聽119的頻道！這真的很白目」、「真的很觸霉頭！感覺就跟禿鷹一樣」、「無線電頻道很多職業會偷聽，不然記者怎麼會知道哪邊有火警、車禍等等事件⋯⋯」。