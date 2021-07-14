疫情爆發後，最辛苦的莫過於第一線醫護，不少民眾與業者也都用各自方法幫助醫護度過難關，北港一家頗具名氣的滷味攤也打出「醫護7折」招牌，未料一名診所護理師上門消費，出示證件後竟被嗆「妳小診所沒資格啦」，引發風波，店家也緊急道歉。

一家位在北港的滷味攤臉書上秀出「做您防疫後盾，醫護、消防員、防疫人員出示工作證即可享七折優惠，感謝你們為台灣把關」，一名診所護理師上門消費並出示工作證，竟遭女店員當場酸「小診所不符資格，又不是第一線」，又不斷問各種問題刁難資格，由於當下還有其他客人排隊，該診所護理師怕遭異樣眼光看待，趕緊付原價後就離開現場。

挺醫護打七折! 出示工作證卻被酸 滷味攤道歉│中視新聞 20210713

護理師朋友看不下去，在臉書粉專爆料此段經過，引發網友熱議，分為兩派論戰，有人認為店家廣告不實，有騙人消費嫌疑，也有人覺得優惠不是應該，但資格應該先寫清楚，既然原本的公告沒有限定，就不應該刁難。

對此滷味攤老闆也出面道歉，表示是員工訓練不足，只要有出示證件就應該給予優惠，已經告誡過員工，不該有資格之分。