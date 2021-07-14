據美國媒體報導，美國童子軍協會日前與約6萬名曾遭性侵的前童子軍成員的代表團體達成總額8.5億美元的賠償協議，是美國歷史上最大規模的性侵兒童案件之一。中國外交部發言人趙立堅今天（14）日主持例行記者會應詢時表示，本案觸目驚心，但這只是美國兒童權利問題的冰山一角，呼籲美國應先解決人權「燈下黑」問題。

趙立堅表示，在美國，兒童受虐案件數居高不下。美國衛生與公眾服務部下屬的兒童與家庭管理局2019年發佈虐待兒童報告顯示，2017年美國共收到涉及350萬名兒童的虐待兒童報案，比2013年增長10％。經調查確定為虐待受害者的兒童有約67.4萬人，增長2.7％，其中有1720名受虐兒童死亡。受虐兒童中遭到性虐待的佔8.6％。

此外，在美國，使用童工現象普遍存在。趙立堅引述美國官方統計稱，2019年美國執法人員查處的違反公平勞動標準法的童工案件達858宗，美國約有50萬名童工從事農業勞作。很多孩子從8歲起開始工作，每天勞作10小時以上是家常便飯。童工因農藥致癌風險更是成年人的3倍。

趙立堅表示，據美國政府問責局的統計數據顯示，2003年至2016年間，美國共有452名童工死亡，其中237人來自農場，佔比超過一半。在美國，兒童貧困問題超乎想象。美國兒童保護基金會有關報告顯示，2019年美國約有1050萬名貧困兒童，佔兒童總數的14.4％，相當於平均每7名兒童中就有一人生活在貧困中。這其中，71％的貧困兒童為有色人種。6歲以下貧困兒童多達360萬人，其中160萬生活在極端貧困中。作為世界上最大的發達國家，美國的兒童貧困問題卻如此嚴重，以至於美國兒童保護基金會將其稱為美國最大的道德恥辱。

趙立堅指出，美國是世界上唯一沒有批准聯合國《兒童權利公約》的國家，美國自詡為所謂「人權燈塔」，只會拿別國人權說事，請美國先加入公約再說。

趙立堅呼籲，如果美國真的關心人權，特別是關心兒童人權，美國就應該先解決國內人權「燈下黑」的問題，先把最大的道德恥辱洗刷乾淨再說。