封測廠超豐(2441) 2021年第二季營收續創新高，公司將於27日召開線上法說，法人看好獲利可望連4季改寫新高。在微控制器（MCU）及車用客戶持續追單、訂單能見度達第三季底下，下半年營運成長動能持續看旺。

超豐股價近期高檔震盪走升，今（14）日開高後放量穩揚逾3％，尾盤在買盤敲進下漲勢轉強，終場勁揚5.93％、收於85.7元，創下收盤新高價。三大法人持續偏多操作，本周迄今合計買超達2084張。

超豐6月自結營收15.88億元，月減2.71％、年增達33.11％，創同期新高、歷史第三高，帶動第二季營收48.13億元，季增達14.19％、年增達34.13％，再創歷史新高。累計上半年營收90.29億元、年增達31.59％，續創同期新高。

超豐6月初捲入苗栗電子廠移工群聚染疫風暴，歷時3天對全體員工進行普篩，期間部份生產暫停及部分員工須居家隔離。公司原先預期生產人力減少將使6月產量減少約10％，將待疫情控制後以增產及提高生產效率方式彌補，實際表現優於預期。

投顧法人認為，超豐6月營收雖略受產能降載影響，但因封裝業務貢獻營收達逾8成，可透過增加產能及提高生產效率彌補，順利帶動第二季營收再創新高，預估稅後淨利可望同步雙位數「雙升」突破10億元、連4季改寫新高，每股盈餘（EPS）估達1.8元。

展望後市，由於微控制器和車用電子客戶持續追單，超豐訂單能見度達第三季底，現有產能維持95～99％滿載水位。由於需求仍遠大於供給，尚需一段時間消化，使超豐下半年展望持續樂觀，旺季營運表現續旺。

為緩解產能吃緊狀況，超豐今年除持續增購設備外，並將興建頭份二廠及WT（晶圓測試）二廠，增加傳統導線架封測產能，因應未來成長所需，預計明年6月前完工、力拚第三季前後投產，進一步增添營運中長期成長動能。

投顧法人認為，由於訂單能見度高、上游8吋晶圓廠稼動率滿載及價格上揚，可望持續帶動超豐今年獲利向上，全年營收及獲利均可望創高，預估今年營收將成長達28％、每股盈餘估逾7元，改寫新高，維持「買進」評等、目標價92元。超豐不評論法人評估數據。