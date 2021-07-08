昨天在NBA總冠軍賽第一場太陽以118：105戰勝公鹿，系列賽拔得頭籌取得1：0領先，這場比賽太陽主力全面開火，36歲老將保羅(Chris Paul)轟下32分9助攻、戴文布克(Devin Booker)拿下27分6籃板3抄截，禁區大將艾頓(Deandre Ayton)則砍下準雙二十，拿下22分19籃板。
說到艾頓，他在今年保羅到來後就不斷成長，擁有不錯資質的他確實需要一個控球後衛將他激活，而在本季我們看到了，尤其在季後賽中他完全打出個人價值，總計17場比賽平均能砍下16.5分12.2籃板，且投籃命中率高達71.1%。
包含對快艇系列賽，近五場比賽他能抓下15.6顆籃板，命中率也有67.9%，其中在6月27日對快艇他砍下19分22籃板4火鍋成績，7月1日也有16分17籃板2火鍋，可說是新一代禁區怪獸，另外在這五場比賽他能抓下4.6顆進攻籃板。
在昨天的比賽他更以高達80.0%命中率完成準雙二十成績，這也讓他創下一項紀錄，成為總冠軍賽史上第二位，初登場就能以70%命中率，砍下20分15籃板以上球員，比肩傳奇球星賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)，當年賈霸代表公鹿出賽，以16中13拿下31分17籃板。
而此戰也是他今年季後賽第四場，至少得20分且命中率達80.0%比賽，創單季季後賽最多場紀錄，成史上第一人。沒想到首次打季後賽，艾頓就毫不畏懼拿下穩定數據，並幫助太陽一路向前，實屬難得，接著總冠軍賽他將繼續與阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)在禁區搏鬥，期待他能再繳出好成績。
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