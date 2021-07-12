公鹿總冠軍賽G3在主場痛宰太陽20分，讓大家知道這還是一場勢均力敵的對決。公鹿主將「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)連續兩戰猛砍40分，又被人提起很像1993年公牛隊的麥可喬丹(Michael Jordan)，巧合的是喬丹也是打敗太陽摘下總冠軍的。

字母哥對此很乾脆地說：「我不是麥可喬丹，他好像是連續4場40分？不，我不是喬丹，我現在關心的是再來一場，穩住陣腳、盡好本分。」

1993年總冠軍戰，喬丹從第2戰開始的4戰砍下42分、44分、55分、41分，總共6戰他每場都是全場最高分。其實喬丹飆分那4場公牛只有2勝2負，字母哥目前40分的兩戰（42分、41分）則是1勝1負。

巴克利(Charles Barkley)評論過字母哥在場上的拚戰精神超越了喬丹，「他很像是大尺寸的韋斯布魯克(Russell Westbrook)，全聯盟就是這兩人打球最賣力。」畢竟字母哥是傷癒歸來還可以燃燒到這種程度。

字母哥的數據也很像一個人：俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)。字母哥今年季後賽場均29.2分、13籃板、5助攻，歐尼爾當年3連霸的季後賽場均29.9分、14.5籃板、3助攻。

此戰字母哥追平了一項近25年的聯盟紀錄，就是在總冠軍賽的禁區攻進24分（12投12中）。先前是2004年總冠軍戰的歐尼爾創下，後來被2017年的詹姆斯(LeBron James)追平，字母哥是第3人。雖然被批評在禁區外面缺乏破壞力，但這本來就是米德頓(Khris Middleton)、哈勒戴(Jrue Holiday)要幫忙分攤的範圍。