難怪籃網本季會有那麼多球星願意點頭加盟了！根據《The Athletic》紐約記者麥特蘇利文18日爆料，籃網對於陣中球星格外照顧，不管是幫球員女友出飯店錢，或是替球員小孩購物，籃網全都利用球隊經費幫忙球員全都出了，也讓其他球隊球員羨慕不已。

「根據一名籃網負責球隊財務的高級官員透露，當球員來到籃網，就會直接給他一張空白支票，」麥特蘇利文表示，「無論是球員想在加州的高級飯店住宿一個禮拜，還是想替自己小孩買東西或買一些奢侈品，球員都可利用這張支票買單。」

「甚至籃網會用球隊的經費，去幫球員租房子，更會承擔不少球員私底下的花費，」麥特蘇利文說，「球隊負責財務的管理團隊，每周都會固定跟球員對帳，強調當前哪些部分的花費需要控制一下，或是必須每個禮拜都重新做一次預算。」

有了如此誇張的福利待遇，難怪籃網這兩年順利挖來厄文、杜蘭特、哈登、艾卓吉、布雷克葛瑞芬等球星，但同時這也引發一些問題，畢竟籃網如此私下提供金錢給球員任意花用，等同變相給球星加薪，也不免給與外界非法招募球員的負面觀感。