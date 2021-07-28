夏天的樂趣除了吃冰淇淋以外，最快樂的就是喝手搖飲料，前幾個禮拜瘋狂在IG上轉載的50嵐飲料，應該很多人搶著去喝吧，但是聽說可是造成50嵐的員工不少災情，大家還想繼續喝那些瘋狂打卡的飲料的話，一定義先看清楚是什麼加什麼，並沒有真實的品項喔！又離題了，大家在信義區有發現一家新開的文青飲料店嗎，還沒發現的人跟蜂編一起來看。

日子，不要蔦蔦的過，落於信義區的松壽路上的「蔦日子Tsutabi」就在信義ATT及南山微風中間的走道上，店面裝潢超級文青，很像什麼就的合作社，露出一個小窗口讓大家點餐，這樣蜂編以後去又多一家可以選擇，而說到他們家的特色也是非常之多，像是給大家用「蔦口令」的方式來點飲料（直接附上IG的圖給大家看）從風味點到配料，都是自己搭配的，給蜂編來一杯4025，不管怎麼搭配都很好喝。

「蔦日子Tsutabi」還為外帶的朋友們著想，不用再怕大熱天冰塊一下就融化而改變茶或是奶茶的味道，把一整顆冰球都塞進杯子裡，表面上看起還一下就會融化，但根據店員所說，冰球不易快速融化就不會在短時間內影響味道，貼心滿滿之外，檸檬也是塞得滿滿滿，拿來放在店家門口拍照也很好看，不愧是主打愉悅系的手搖飲料店，下次有經過一定要試試看這幾杯有趣的手搖飲吧！

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)