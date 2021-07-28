美股全面下跌，台股加權指數28日開在17252.87點，權王台積電（2330）開低在576元，聯發科（2454）第二季財報優於市場預期，但股價未受激勵，開低在931元，航運股貨櫃三船在回檔逾四成之後，早盤股價續跌，壓抑早盤指數下跌70點，進行季線保衛戰。
受到北京當局出手規管國內產業、衝擊陸股和港股下殺影響華爾街投資氣氛，以及人們靜待重量級科技巨擘財報、聯準會貨幣政策會議結果影響，美國四大指數27日全面收低。
道瓊工業平均指數7月27日終場下跌0.24%(85.79點)、收35058.52點。那斯達克指數下跌1.21%(180.14點)、收14660.58點。費城半導體指數下跌1.86%(60.95點)、收3215.97點。
元富投顧指出，大盤短線由18000點高點拉回，已經回測季線17200支撐，且短期航運股的跌幅也接近40%，如果美股仍然可以保持多頭格局，台股在守穩季線後，應該會逐步走穩，若航運、電子可同步反彈，大盤將再吸引短線人氣回籠，多頭格局不變。
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