台股28日走勢弱勢，指數早盤大跌逾300點，主要受到大陸股市近期監管影響，加上美股財報與台灣重量型公司針對第三季看法保守，類股臉綠，惟鋼鐵股萬綠叢中一點紅。

法人指出，短線持續測底，加上近期中小型族群也出現漲多回檔，短線操作不宜躁進。

國泰證期資深經理蔡明翰指出，鋼鐵族群表現較強，其中，不鏽鋼族群表現相對穩健，隨著歐美解封、經濟重啟，帶動不鏽鋼鋼管/板外銷出貨增加，加上不鏽鋼報價上漲，相關公司漲價效益逐漸顯現，展望第三季不鏽鋼價上漲加上遞延漲價效應持續，有利不鏽鋼公司第三季營運持續向上。