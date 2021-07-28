東京奧運正在舉行，中華隊選手陸續傳出奪牌喜訊。國民黨立院黨團今開記者會，要求政府以實質作為幫助運動選手。國民黨團總召費鴻泰表示，運動發展基金一年約60幾億，為支持運動選手為國爭光，理想至少應該80億，應匡列80到100億。

國民黨團書記長鄭麗文表示，各縣市對運動選手的補助資源參差不齊，導致選手要搬到六都資源才比較多，很多選手家裡辛苦繳不出生活費、學費等，只有台北市每個月最高津貼給到2萬2000給兩年，其他縣市都沒有辦法提供，很多經費還要家長、校長、教練自己籌錢，中央不要口惠實不至，要給具體方案給選手一致照顧。

鄭麗文指出，目前學雜費補助，中等學校以下選手，每學期500塊到8000塊，大專院校每學期最補助5000到3萬，真的是杯水車薪。生活照顧部分，中學以下1000到3000，大專院校每個月2000到1萬。

鄭麗文主張，選手補助金應全國一致，並且專款專用，不是到各縣市就資源不平均，中央應該統籌協助基層選手，年輕時在家鄉接受訓練就有足夠資源；且應該增加專任教練員額，輔導退役選手順利轉業；運發基金運動彩券每年收入其實不足，應該編到80億。

黨團書記長陳玉珍表示，國家對選手的照顧，讓他們「比打零工還不如」，怎麼讓選手無後顧之憂全心全意訓練？即便為國爭光，很多選手退役之後沒出路，這是浪費，很多優秀國手退役沒有當教練的機會，教練聘用率不到15％，這也必須檢討。