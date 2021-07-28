中央研究院經濟研究所28日以視訊記者會公布，2021年臺灣經濟預測估值修正值。中研院經濟所研究員周雨田表示，今年第一季實質GDP年成長率達8.92％，5月中旬國內疫情爆發，全國提高疫情警戒，展望下半年，政府積極推進民眾施打疫苗，以期有效控制疫情，支撐我國消費與外貿成長動能， 因此將2021年全年的實質經濟成長率預測修正至5.05％，較去年底估測的4.24％，上修0.81個百分點。

對於2021年上半年經濟情勢，中研院經濟所指出，隨世界各國推展新冠肺炎疫苗接種，歐美國家放寬境內管 制陸續解封，帶動全球市場需求，世界景氣強力反彈。我國受惠新興科技應用與 無接觸商機之擴散效應，投資與進出口貿易均持續成長。

中研院經濟研究所長陳恭平表示，目前身處一個「非常、非常」不確定的時代，不確定的來源有三大部份，一是新冠病毒，多數國家仍不知道如何因應，疫情衝擊各種經濟活動，很多產業造成影響；二、中美科技紛爭：美國制裁防堵中國取得高科技，雖然對台灣有利，實際上產生了非常昂貴的供應鏈重組，台灣在中美大國情勢下，很難往那個方向，不確定性高；三為環境變遷，近日來中國大陸和日本沿岸的水患、德國的洪水，美國西雅圖，加拿大則有森林大火，產生二氧化碳已超過可以吸收的二氧化碳，產生的經濟影響已超乎人們可以預估。

陳恭平表示，這三個強大的不確定性當前，建議國人應調整對於「經濟預測」的態度，不可能是精確的估測數值，而是平和地構思可預期的不確定性。

中研院經濟所強調，考量不確定因素與預測誤差下，預測臺灣 2021年全年實質GDP成長率的50％信賴區間為（3.98％ 6.25％），有三成的機率可以到6％。