外傳國民黨主席江啟臣日前拜會桃園地方人士，有意出征參選2022桃園市長，對此，前主席朱立倫認為，下一屆桃園一定要贏，會推出最強候選人、在地經營、獲得大家認同的人選。

朱立倫在台北市舉辦愛心待用餐活動時表示表示，桃園市他的家鄉，他也擔任八年縣長，下一屆桃園一定要贏，會推出最強候選人，而且在地經營、非常努力認真的候選人。

對於媒體追問，若未來當選黨主席，是否會推江啟臣選桃園？朱立倫強調，桃園市他的家鄉，明年一定要贏，因此會推出在地經營，且大家認同的候選人。

針對北市議員羅智強將參選台北市長，而國民黨立委蔣萬安也被視為熱門人選，朱立倫指出，蔣萬安近來喜事連連，喜獲麟兒，給他恭喜，而羅智強推動幸福保衛站政策，是在照顧孩子，「大家加油」。

被問及近日中廣董事長趙少康向黨員發出簡訊，國民黨民調卻未見起色，邀請大家一起加入他成為戰鬥藍，朱立倫直言，不只是趙少康急，國民黨的支持者都很急，希望大家一起努力，振興國民黨。