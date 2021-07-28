曾經名列十大槍擊要犯、綽號「瘋琴」的盧照琴，曾捲入藝人澎恰恰自慰光碟恐嚇案，2009年7月獲假釋出獄，又涉嫌於2018年8月對17歲少女摸胸，還用下體磨蹭對方屁股。儘管盧男否認犯行，但嘉義地院仍依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑10月，盧男不服上訴，台南高分院28日下午駁回，全案還可上訴。

判決指出，盧男與少女的母親為男女朋友，2018年8月間盧男打電話約少女媽媽吃飯，少女跟著一起前往，當晚3人一同搭計程車前往桃園入住某汽車旅館。

少女指控，媽媽因為喝醉，還在路邊吐，進旅館房間後，媽媽在床上睡得很死，她進廁所幫媽媽清理衣物時，盧男突從背後靠過來環抱，並伸手摸她的胸部，還用下體磨蹭她的屁股，她推開對方，並趕緊逃離房間。

少女說，案發後從媽媽手機的微信對話，看到媽媽傳給盧男的訊息，指「我那天是故意喝醉給你機會，為什麼你把她嚇跑」；之後她質問媽媽，媽媽說，「因很愛盧男，只能答應盧男這麼做」。

事後，少女將此事告訴阿嬤及姑姑並提告。審訊時，盧男全盤否認犯行，還供稱少女因與母親吵架才牽怒誣告他；盧男律師也指少女供述內容前後矛盾，且與證人所述不符。不過，一審、二審均認定，因少女沒有向盧男求償的打算，並無誣陷動機，未採信盧男的說詞。