南投縣警局集集分局，破獲以假公務員等方式詐騙金錢的詐騙集團，初估得手共2000多萬元。（集集分局提供／黃國峰南投傳真）

南投縣警局集集分局，破獲以假公務員等方式詐騙金錢的詐騙集團，查獲手機、提款卡等犯案工具。（集集分局提供／黃國峰南投傳真）

南投縣警局集集分局追查以假公務員、假投資或網拍交易扣款失敗為由詐取金錢的詐騙集團，逮補以35歲李姓男子為首等6人從今年初至今，預估得手共2000多萬元，警方訊後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送法辦。

集集分局表示，該集團以李姓主嫌為首的詐騙集團，以「賓拉登」為組織代號，從今年初開始犯案即遭警方鎖定，隨即與南投縣政府警察局刑警大隊組成專案小組擴大追查，經持續向上溯源掌握集團組織成員，並報請南投地方檢察署指揮偵辦，待證據收集齊全，27日展開掃蕩，兵分多路前往台中、南投等地，拘提該集團首腦李姓男子等共6名成員。

集集分局表示，該集團多利用假公務員、假投資或網拍交易失敗等為由，詐使被害人匯款，唆使旗下成員至ATM提領數百筆贓款，預估得手共2000多萬元，全案訊後依涉嫌詐欺、組織犯罪等罪嫌移請南投地方檢察署偵辦。

南投縣政府警察局局長呂新財表示，防疫期間詐騙集團經常利用購物檔期推出各種詐騙手法，請民眾勿隨意聽信他人指示前往銀行或ATM進行提匯款，警方也重申打擊詐欺犯罪的決心與信念，只要詐欺集團敢犯案，絕對嚴查到底。並呼籲民眾勇於檢舉，若發現詐欺犯罪可疑情事，積極向警察機關檢舉，警民合作，共同維護良好社會治安環境，以保護民眾財產安全。