交通部鐵道局28日正式公告「高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案」，基地面積約10.7公頃，緊鄰機場捷運A18站、XPark水族館，可開發為商場等多元用途，11月4日截標，接續進入實質審查，先前粗估可吸引150億民間投資。

鐵道局說明，本案是依據「獎勵民間參與交通建設條例」第12條第3項及「獎勵民間參與交通建設區段徵收取得土地處理辦法」規定辦理。基地位於高鐵桃園車站特定區車站專用區範圍內，包含「桃園市中壢區青昇段241、241-1、241-2地號」土地，面積合計為10萬7187.54平方公尺（換算約10.7公頃）。

鐵道局說，本案將以「設定地上權方式」引進投資人開發經營，開發經營年期70年。另依本案開發經營契約及設定地上權契約規定，計收「土地租金及權利金」。

鐵道局提到，本案供附屬事業使用及交通設施使用的最大總樓地板面積為34萬489平方公尺（換算約10.3萬坪），開發人應遵循本基地所在之現行都市計畫及相關規定辦理興建及營運業務，並「應設置供公眾使用之人行地下道」，連通本基地至「西側高鐵站」，建構桃園車站特定區完善的服務機能。

鐵道局說，竭誠歡迎國內外企業以「單一公司」或「企業聯盟」方式申請參與，全案申請須知及其相關附件之詳盡內容，請至交通部鐵道局網站下載。有意願參與申請之投資人應於2021年11月4日下午5時前，將所有申請文件寄達「新北市政府郵局43 號信箱」（以寄達之郵戳為憑），逾期恕不受理。以親送或其他方式送達主辦機關恕不受理。