110學年度大學指考生物科28日下午2時登場，新冠肺炎入題不少，不管單選、多選或是手寫題，都出現多次PCR檢測、Ct值、疫苗、新冠肺炎等時事字眼，應用生物學比例高，整體題目敘述長需要較多時間閱讀，有部分考生認為考題略為艱澀，也有考生認為題目大部分是高三上內容，難易度中上。

110學年度大學指考生物科28日下午2時登場，三重高中考生多在新莊區新莊高中應試，剛考完首日生物科，天空就下起滂沱大雨，許多家長到校接送考生。

三重高中高三律班林鴻文表示，生物科有考快篩試劑跟新冠疫苗，閱讀題篇幅很長，此外，植物學跟內分泌系統細節也考很多，他認為今年考題偏難；三重高中高三律班李欣倢表示，生物科全科單選、多選、閱讀測驗等題目出現很多時事，包含：疫苗、檢測有無新冠肺炎檢測紙，她認為題目中偏難，植物題較少；此外，感謝三重高中校長、教師防疫期間對考生的祝福。

泰山高中胡均瑞表示，他認為今年題目題幹敘述較長，需要比較多時間閱讀，整體而言題目有水準，考題大多分布在高三上的課程內容，令他印象深刻的是題目中單選、多選、手寫題等都出現「病毒」時事，他認為考題難易適中，他仍有時間可以檢查。

泰山高中王鈺凱說，他認為題目偏易，生物題多為應用生物，基礎題達6成，教師們在課堂上多有提醒新冠肺炎考題勢必入題，因此看到題目時不太緊張；泰山高中楊志杰說，其中一個題組都在考新冠肺炎「快篩試劑」，字數較多，他花了一些時間，僅剩下5分鐘能檢查。